Identificado o caminhoneiro que provocou a tragédia na BR-316, no Pará

INVESTIGAÇÃO: A Polícia Civil (PC) de Santa Maria do Pará, região nordeste do Estado, identificou Silvano Santos Tavares, como sendo o caminhoneiro que conduzia a carreta Scania, modelo T114 360, ano-modelo 1999, placa do cavalo CDM-9746, que esmagou o carro com a família, matando todos os cinco ocupantes.

Silvano Santos Tavares foi detido, mas pagou fiança e responderá em liberdade, de acordo com a Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) de Santa Maria do Pará, região nordeste do Estado, identificou Silvano Santos Tavares, como sendo o caminhoneiro que conduzia a carreta bitrem, modelo Scania T114 360, ano-modelo 1999, placa do cavalo CDM-9746, que esmagou um carro de passeio em um acidente ocorrido na segunda-feira (19), no km 106 da BR-316, em Santa Maria do Pará (PA), matando os cinco ocupantes do veículo, sendo quatro mesma família.

De acordo com informações preliminares, o condutor foi submetido a um teste de bafômetro, com resultado negativo. Há indícios de que o condutor estivesse sob efeito de alguma droga psicoativa. Essa hipótese será averiguada pela Polícia Civil.

Conforme relato do caminhoneiro à PC, o carro de passeio onde estava a família freou bruscamente. Mas, pelas imagens de uma câmera no local, nota-se que essa versão é iquivocada. A primeira carreta – da mesma empresa Nordal Transportes – passa em velocidade compatível, o carro de passeio vem logo atr´paz, também em velocidade reduzida – devido à lombada – e, logo atrás, vê-se a carreta em velocidade acima do previsto para o local e colide violentamente com o carro e o prensa contra a traseira da primeira carreta. As investigações da polícia vão confirmar quem falhou nessa tragédia.

TRISTEZA: O casal Márcio e Dina (acima), com as filhas (abaixo, à esquerda) e a sobrinha de Dina e babá das crianças (abaixo, à direita). Foto: Reprodução/Rede Social

O Estradas manteve contato com a Polícia Civil do Estado e enviou e-mail para obter mais detalhes do caminhoneiro, bem como do andamento das investigações do sinistro, mas até a publicação desta matéria, não recebeu as respostas.

Foto: Reprodução/Rede Liberal

