Motociclista morre em acidente com caminhonete; motorista quase é linchado

No sábado (24) à tarde, o jovem Luigi Vinícius Lopes Baldez, 18 anos, acabou morrendo em acidente, quando a moto em que transitava, uma CG Honda, cor vermelha, chocou-se com uma camionete Hilux, de cor prata, no km 3 da rodovia PA-160, perímetro urbano do Município de Parauapebas. No acidente, às proximidades do Pólo Moveleiro, o piloto da moto, Luigi Vinicius, encontrava-se usando capacete de proteção. Ele completaria 19 anos nesta terça-feira (27).

Familiares da vítima informaram que Luigi estava se mudando para uma casa onde viveria com a namorada; contudo, na data em que começaria uma nova etapa em sua vida, o jovem sofreu o acidente fatal. Ele seguia em direção ao Residencial Alto Bonito.

Quase linchado

Amigos da vítima revoltaram-se com o acidente e morte do rapaz e chegaram a quebrar os vidros da camionete envovlida no acidente. Tentaram, também, apanhar o condutor do carro que estava no interior de uma viatura do Departamento Municipal de Trânsito e Transprotes de Parauapebas (DMTT). A tentativa de pegar o condutor da camionete resultou na depredação da viatura. Na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, amigos de Luigi compareceram e pediram por justiça.

No momento do acidente, ocorria uma carreata de candidato a vereador, a qual era monitorada por agenets do DMTT. Um dos agentes relatou que no km 3 da PA-160, chegando em um retorno perto do Residencial Alto Bonito, os técnicos avistaram um tumulto e conatataram uma pessoa muito ferida. Os agentes não tiveram acesso ao local do acidentes, mas acionaram o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a PM.

O agente contou que pessoas estavam alteradas, quebrando o carro envolvido no acidente, e até quebraram o vidro de viatura do DMTT. Segundo o relato, os manifestantes chegaram a retirar o condutor da camioneter por três vezes da viatura do Departamento, mas ele foi colocado de volta no veículo.

De acordo com informação de um dirigente municipal, o condutor da camionete é um senhor de idade e não se encontrava embriagado. Luigi Vinícius chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro Municipal do Hospitalde de Parauapebas. Ele apresentou lesões cranianas, e lesões nos membros superiores e inferiores. A vítima não resisitu aos ferimentos.

