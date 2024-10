Idosa de 78 anos é mantida em cárcere privado e sem comida pelo próprio companheiro dentro de casa em Belém | PA

Idosa é resgatada de situação de maus-tratos em Belém. — Foto: Reprodução / PC-PA

Vítima foi resgatada. Homem, de 65 anos, foi preso em flagrante.

Uma idosa de 78 anos, vítima de maus-tratos, foi resgatada em Belém.

Investigações apontam que a vítima estava sendo mantida em cárcere privado pelo próprio companheiro, que tem 62 anos.

Ao chegar na residência do casal, policiais da Delegacia de Proteção ao Idoso constataram que, além de não receber nenhum tipo de cuidado médico, a vítima também não tinha acesso à comida.

A idosa já apresentava sinais de demência. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema penitenciário. Ele segue à disposição da Justiça.

A idosa está, agora, sob cuidados de parentes.

