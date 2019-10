Enem: quatro municípios paraenses terão ‘aulões’ gratuitos neste final de semana

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação e os alunos podem participar de maneira gratuita (Agência Pará)

Belém, Barcarena, Breves e Tucuruí sediarão mais uma edição do Projeto Dplay

Belém, Barcarena, Breves e Tucuruí recebem no próximo sábado (26) uma nova edição do Projeto Dplay Pará, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) voltada para os alunos que farão o Enem e vestibular. Os “aulões” são voltados, prioritariamente, para estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas. Mais de 5 mil estudantes já foram alcançados com a ação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Seduc.

Dividido pelas áreas de conhecimento – Natureza, Linguagem e Matemática, o projeto já realizou mais de 10 aulões em Belém e nas cidades de Bragança, Marabá, Parauapebas, Santarém, Benevides, Moju, Altamira, Ananindeua, Abaetetuba e Vigia. Neste final de semana, os pré-vestibulandos terão aulas de Matemática, Ciências da Natureza e Linguagens. A equipe de professores é da rede estadual e especializada em pré-Enem.

Usando uma metodologia diferenciada, o projeto utiliza circuitos que dividem o ensino em cinco passos: aulas presenciais, organizadas por áreas em cidades polos; retomada do objeto de conhecimento, realizado pelo professor local nas escolas das cidades polo; verificação da aprendizagem e reforço de aprendizagem. O aluno ainda pode acessar o portal Dplay Pará, e assistir a videoaulas e ter um resumo completo, além de exercícios e reforço.

Serviço:

Dplay Pará: sábado (26), das 8h às 12h

Locais: Belém: Faculdade Integrada da Amazônia (Finama)

Barcarena: Escola Cecília Vasconcelos Ribeiro

Tucuruí: Escola Rui Barbosa

Breves: Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional Dr. João Messias dos Santos.

