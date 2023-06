Polícia Civil e Militar deflagram a Operação “Bilhete” no município de Rurópolis (PA)

Na tarde de terça-feira (13), foi deflagrada a Operação “Bilhete” a fim de dar combate ao tráfico de drogas no município de Rurópolis dando cumprimento a mandados de buscas e apreensões expedidos em desfavor de dois investigados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A Polícia Civil, Polícia Militar e uma equipe do Demutran operaram juntas nos locais das buscas e apreensões, que foram no prédio de um hotel no centro da cidade anexado a rodoviária local. Buscas foram realizadas no quarto de um suspeito e um agente de viagem foi conduzido até sua residência onde foram feitas buscas.

As forças de segurança pública contaram com o apoio do Demutran que bloqueou as ruas e dinamizou o trânsito no local a fim de evitar acidentes, pois a área é de grande fluxo de pessoas e veículos.

A Operação foi batizada com este nome, “o bilhete”, pois na semana anterior uma pessoa foi presa por policiais militares portando uma quantidade de material entorpecente e, segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o traficante informou que a droga estava sendo levada para dois homens os quais costumavam pagar suas passagens de ida e vinda de um município ao outro.

“Nenhum objeto ilícito foi encontrado, contudo a operação obteve êxito, pois durante o auto de qualificação e interrogatório de um dos investigados o mesmo confessou o uso de entorpecentes e seu envolvimento com o traficante preso anteriormente”, destacou o delegado Ariosnaldo Vital Filho.

Fonte:Impacto/ PC-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/09:27:40

