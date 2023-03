Idoso de 84 anos com Alzheimer é resgatado em área de mata no Pará após ficar dias sem comer

Idoso de 84 anos é resgatado em mata no Pará — Foto: PM/Reprodução

Cão farejador ajudou policiais e bombeiros a encontrar homem, que estava há quatro dias desaparecido.

Um idoso de 84 anos com Alzheimer foi resgatado em área de mata após ficar quatro dias desaparecido em Concórdia do Pará, no nordeste do estado. Um cão farejador ajudou a achar o idoso em uma mata fechada dentro de uma fazenda.

Segundo a Polícia Militar, o idoso estava há dias sem comer. Ele recebeu primeiros socorros e foi levado para uma unidade de saúde para tratamento.

Agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram as buscas.

“Com a ajuda de um cão de faro do Batalhão, que fez buscas pelo odor do homem, os agentes conseguiram encontrar o idoso”, detalhou a PM. Os agentes aqueceram a vítima e usaram uma maca para levá-lo até uma viatura, que o conduziu ao hospital.

O g1 solicitou informações sobre o estado de saúde do idoso e seu desaparecimento à PM, Polícia Civil e bombeiros e aguarda retorno. Não foi informado se a suspeita é que ele tenha ficado os quatro dias desparecido dentro da mata.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará em 31/03/2023/16:46:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...