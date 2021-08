Polícia recupera carga roubada e assaltante morre durante troca de tiros no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar após intenso confronto com uma quadrilha de assaltantes, recuperou carga de mercadorias diversificadas, na zona rural do município de Novo Repartimento, na região sudeste paraense, na tarde da última quarta-feira (18).

Os militares do 23º Pelotão de Polícia Militar de Novo Repartimento foram acionados para atender a ocorrência de um roubo de carga que ocorrera no Km 112 da rodovia federal BR-230, entre as cidades de Marabá e Novo Repartimento. A informação dava conta que o grupo criminoso havia entrada na vicinal 06 da Parakanã, a cerca de 35 quilômetros da sede de Novo Repartimento.

A diligência policial conseguiu localizar o esconderijo do bando e localizar a carga roubada. De acordo com informações da Polícia Militar, houve um intenso tiroteio entre policiais e assaltantes, e um integrante do bando foi atingido.

O homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, morreu a caminho do hospital de Novo Repartimento. Os demais assaltantes conseguiram fugir pela mata. A carga foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.

