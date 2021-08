Idoso é morto a facadas no quintal de casa em Conceição do Araguaia no Pará

(Foto: Divulgação) – Um idoso foi assassinato a golpes de faca na segunda-feira, 16, em Conceição do Araguaia, sul do Estado.

Conforme a Polícia Militar, durante a madrugada dois homens e uma mulher pularam o portão da frente da casa da vítima, no bairro São Luiz I, e renderam a cuidadora e a filha dela, menor de idade, que dormiam no local. Elas foram trancadas num banheiro, enquanto o idoso, Alberto Fernandes da Silva, o “Piauí”, foi executado no quintal.

A vítima sofreu várias perfurações e morreu antes de receber socorro. A arma utilizada no crime, uma peixeira, foi deixada com marcas de sangue ao lado do corpo, que ficou coberto de sangue. Após o crime os criminosos fugiram. Segundo a Polícia Civil, nenhum pertence da vítima foi levado, o que indicaria que a motivação do assassinato seria algum “acerto de contas”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, que instaurou inquérito no sentido de desvendar o crime, além de identificar e capturar os possíveis autores. O imóvel não dispõe de câmeras de vigilância, o que dificulta a identificação dos executores. O delegado Lincoln Cesar informou que a vítima já teve passagem por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, o que poderia ter relação com o crime.

Disk-denúncia: quem tiver informações que possam contribuir com as investigações policiais sobre a identificação e o paradeiro dos suspeitos do crime pode informar de forma anônima pelo 181.

Fonte: Correio de Carajás

