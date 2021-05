Idoso é preso acusado de estuprar criança de 7 anos e oferecer iogurte como ‘recompensa’

O acusado exibia vídeos pornográficos e se masturbava na frente da vítima. Ele “recompensava” a criança oferecendo iogurte e suco. (Foto:Reprodução)

A vítima era filho dos dos caseiros que cuidavam da fazendo do suspeito. A família foi demitida após o crime

Um fazendeiro, que não teve a identidade revelada, de 65 anos, foi preso nesta terça-feira (18), suspeito de violentar sexualmente uma criança de 7 anos, em Piranhas, na região oeste de Goiás, a 332 quilômetros de Goiânia. A vítima, recebia como “recompensa” pelo estupro, suco e iorguete, e é filho dos caseiros que cuidavam do local.

O delegado Igor Dalmy Moreira informou que o suspeito teria contratado os familiares do menino para trabalhar na fazenda em abril deste ano. E, desde então, o homem começou a molestar a criança pedindo que ela fosse até a sede do local, onde o acusado exibia vídeos pornográficos e se masturbava na frente da vítima. Ele “recompensava” a criança oferecendo iogurte e suco.

“Na noite de 1º de maio de 2021, o fazendeiro levou o menino sozinho para a cidade de Piranhas, e, em uma rua deserta no Setor Morada Nova, tirou a roupa do garoto e o estuprou no local”, afirma Moreira.

De acordo com as investigações, a criança teria reclamado aos pais de dores no órgão sexual e ‘no bumbum’ e precisou receber atendimento médico. Os familiares da vítima foram detimidos pelo fazendeiro no dia seguido ao estupro.

A Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo com o homem, arma de pressão e diversas munições, sem autorização legal. Uma carcaça de cão apodrecendo dentro da casa na fazenda, com sinais de machucados foi encontrada no local. O suspeito também responderá pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e maus tratos a animal que resultaram em morte.

Com informações do Metrópoles

