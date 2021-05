Pará recebe quase 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A entrega dessas vacinas será realizada de maneira gratuita por uma companhia aérea brasileira | Foto: Marco Santos – Agência Pará

Imunizantes chegarão a Belém a nesta terça (18).

Até quarta-feira (19), 2,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas para 25 estados e Distrito Federal. A entrega dessas vacinas será realizada de maneira gratuita por uma companhia aérea brasileira.

Nesta terça (18), 187.300 doses da vacina AstraZeneca chegarão ao Aeroporto Internacional de Belém. Nos próximos dias, deve ocorrer a chegada de mais doses chegarão à capital paraense.

Distribuição

No último domingo (16), o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizou mais uma etapa da distribuição de das vacinas em combate à Covid-19 aos municípios do interior do Pará. As equipes de pilotos do Graesp realizam a ação por meio de dois aviões e um helicóptero.

A operação levou imunizantes para as regionais de Marabá, Breves e Conceição do Araguaia. Também foram destinadas doses aos municípios de Anajás, Chaves, Afuá, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista e Muaná.

Por:Diario Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...