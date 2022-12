 Idoso é preso após duas adolescentes denunciar sexo por troca de dinheiro em Novo Progresso

Menores de 13 e 14 anos relataram à polícia que tinham relação sexual com o suspeito em troca de dinheiro.

Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável contra duas adolescentes em Novo Progresso

Um idoso é investigado sob suspeita de estupro de vulnerável contra duas adolescentes, em Novo Progresso-PA.

Ele foi apresentado à delegacia por volta das 18h30 de sexta-feira (09).

As menores – uma de 13 e outra de 14 anos – foram localizadas na casa do suspeito, após um homem denunciar o caso a uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas em um bairro denominado “Nego do Bento”.

Na ocasião, elas relataram que tinham relação sexual com o suspeito e que ele lhes pagava R$ 50,00 pelo ato.

Diante disso, elas, juntamente com ele, foram conduzidas à delegacia para medidas cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

