Mulher é presa com 1kg de maconha em Altamira, no sudoeste do PA

Droga foi encontrada com a mulher após denúncias. — Foto: Ascom PMPA

Suspeita de tráfico de drogas é presa com 1kg de maconha em Altamira, no sudoeste do PA

Prisão ocorreu após denúncias.

Uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa suspeita de tráfico de drogas, em Altamira, no sudoeste do Pará. Com ela, foi encontrado 1kg de maconha. Polícia Militar (PM) divulgou o caso neste domingo (11).

Segundo a corporação, a prisão da mulher, que não teve o nome revelado, ocorreu na última quinta (8), durante uma ação realizada em parceria com a Polícia Civil (PC), realizada no bairro Panorama.

Após receber denúncias de que havia uma suspeita de tráfico de drogas na área, os policiais identificaram a mulher e a encontraram com um pacote da substância.

A suspeita e a droga apreendida foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos necessários.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

