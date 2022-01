Idoso é preso por matar cachorros e vender carne como se fosse de bode

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso em Ibura, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco, por maltratar animais, especialmente cachorros. O caso foi divulgado nas redes sociais por Maria do Carmo Figueiredo, ativista protetora dos animais que descobriu a situação dos cães.

Segundo informações divulgadas pela ativista, conhecida como Carmo Proteção, o homem matava os cachorros e vendia na feira da cidade como se fossem carne de bode. Ela foi à casa do acusado, na noite do último sábado (8/1), e encontrou a carcaça de cães mortos e outros 17 em estado severo de maus-tratos.As informações são do Correio Braziliense

A polícia foi acionada para tomar as providências cabíveis. “Na hora da apreensão, a polícia chegou e disse que o homem estava preso. O senhor respondeu que já sabia o que era e falou ‘pode me prender’. Ele é um idosinho”, contou Maria. “Perguntaram a ele por que ele fazia isso com os cachorros e ele disse ‘eu precisava, minha filha, eu precisava’. Ele confessou”, relatou a protetora.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi autuado por maus-tratos e conduzido à Delegacia de Boa Viagem. Entretanto, em audiência de custódia realizada no domingo (9/1), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o juiz determinou a soltura do idoso.

Resgate

Os 17 cachorros encontrados na casa do homem estavam todos extremamente debilitados. Em imagens divulgadas por Maria do Carmo no Instagram é possível ver os animais vivendo em meio à fezes e restos mortais de outros cães. Além disso, muitos deles estão com feridas graves.

Mesmo sem condições de cuidar dos bichos, Maria do Carmo resgatou os animais e os levou para casa. Além dos cachorros, também foram encontrados no local gatos, periquitos, galinha e galo. “Eu não tenho condições de cuidar. Não tenho ração suficiente nem tenho recursos para cuidar. Tem muitos com tumores, feridas. Ele vivia com um ferro batendo neles”, afirmou Carmo Proteção.

A ativista pede ajuda para conseguir cuidar dos bichos. Um pix foi disponibilizado para quem puder doar qualquer quantia: 04148200455.

