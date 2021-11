Imagem Forte – Briga por ciúmes deixa um morto (degolado) e outro ferido em Novo Progresso

Menor de idade é degolado a golpes de faca devido a ciúmes em Novo Progresso (Foto: Reprodução)

Suspeito do crime tem 16 anos, amigo da vítima.

Jonathan Sousa leite (menor de idade), foi degolado com golpes de faca, por volta das 00h10min desta sexta-feira, 19 de novembro de 2021, em via pública no bairro Jardim América em Novo Progresso.

O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas, chegando no local (rua Valdir Antonio Sanches) , nas proximidades da “APAE”, no bairro Jardim América, encontrou duas pessoas feridas com golpes de faca, o nacional Marcelo Pereira da Silva 19 anos foi socorrido com vida, e Jonathan Sousa leite morreu no local, teve pescoço degolado e perfurações de faca pelo corpo.

O acusado de ser o autor dos golpes era um amigo da vítima, identificado como Antônio Carlos Cardoso de 16 anos, acusado de ter ido à residência da vítima e chamado para dar uma volta. Ao chegar no local outras três pessoas o esperavam para cometer o crime por ciúmes – ouve luta corporal -. (“Karen namorada do Antônio estaria se encontrado com Jonatham”) .

A polícia Militar fez diligencia na casa do acusado , encontrou e confessou o crime por ciúmes. O menor também entregou outros dois comparsas, Romario Pedroso de Mello e Wanderson Thiago de Sena Salles, que confessaram a participação no crime e entregaram a faca e um facão usado no crime.

Conforme a Polícia, os quatro acusados foram presos, Marcelo Pereira da Silva recebeu voz de prisão no hospital onde esta, internado com ferimentos de faca, Antônio Carlos Borges Cardoso de 16 anos foi preso acusado de planejar e executar a vítima, e Romário Pedroso de Melo e Wanderson Thiago de Sena Sales, que confessaram a participação no crime.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

