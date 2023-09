Imagem mostra ‘casa de máquinas’ onde começou vazamento que matou bilionário e esposa no litoral de SP

Casal foi encontrado morto em quarto ao lado de ‘sala de máquinas’ em mansão — Foto: Sistemas Verdes Mares e Reprodução

José Bezerra de Menezes e Luciana Bezerra foram encontrados mortos em uma suíte ao lado de uma ‘sala de máquinas’ dentro de uma mansão em um condomínio em Guarujá (SP). Delegado deu detalhes do local.

O empresário José Bezerra de Menezes e a esposa dele, Luciana Bezerra, morreram dentro de uma suíte ao lado de uma ‘sala de máquinas’, em um dos andares de uma mansão localizada em um condomínio em Guarujá, no litoral de São Paulo. Uma imagem, obtida pelo g1 nesta segunda-feira (11), mostra o local onde começou o vazamento de gás que, segundo a Polícia Civil, intoxicou o casal.

De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, trata-se de um espaço onde eram mantidos os equipamentos responsáveis pelo funcionamento e manutenção do imóvel.

Os aparelhos, segundo ele, se resumiam a bombas da piscina, tonéis para armazenamento de água e um ‘queimador’ que aquecia o líquido, posteriormente distribuído para chuveiros e pias no imóvel. O vazamento do gás teria acontecido por meio de um cano partido, acoplado a este ‘queimador’.

Na imagem, é possível ver três dos quatro tonéis usados para o armazenamento de água no local (veja abaixo). Eles ficam de frente para o ‘queimador’. O banheiro da suíte do casal, conforme apurado pelo g1 junto à Polícia Civil, fica do outro lado da parede que aparece na foto, no andar térreo da mansão.

Barbeiro explicou ao g1 que, com o cano partido, os gases da queima saíram do equipamento e passaram a ocupar a sala de máquinas, em vez de saírem pelo exaustor. Ele acrescentou que os gases se acumularam no local por aproximadamente sete horas, formando uma camada espessa e volumosa, que passou para o quarto por meio de pequenos orifícios, causando a intoxicação do casal.

O delegado pontuou, por fim, que as descrições foram feitas a partir de uma apuração preliminar junto à perícia no local. “De qualquer forma, tudo isso será melhor esclarecido quando o laudo técnico for concluído”, acrescentou.

Entenda o caso

Binho Bezerra, como também era conhecido o empresário de 66 anos, e Luciana, de 62, foram encontrados mortos por Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, filho deles, de 27, em cima de uma cama em um dos quartos da mansão, segundo boletim de ocorrência obtido pelo g1. O imóvel faz parte de um condomínio fechado de residências na Praia de Iporanga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz contou à polícia ter ido ao quarto dos pais por volta das 10h de sábado (9). Além de Binho e Luciana, Rodrigo teria encontrado também uma cadela da família morta embaixo da cama deles.

Conforme o registro policial, o jovem pediu ajuda para um médico, que é morador do condomínio. O profissional, segundo o documento, foi ao local e tentou reanimar o casal, mas não conseguiu. A polícia localizou dois funcionários da família na casa.

Segundo a corporação, os corpos não apresentavam sinais de violência. Eles foram velados e sepultados no Cemitério do Morumby, na capital paulista.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, o município informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 11h30, para atender a ocorrência em um condomínio. De acordo com a prefeitura, a equipe encontrou um casal no local, já sem vida. O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também atuaram na ocorrência, segundo o município.

Governador do Ceará

“Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares”, escreveu Elmano de Freitas.

Binho Bezerra

Binho Bezerra é filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra.

Segundo publicação da revista Forbes em dezembro 2022, Binho Bezerra possuía um patrimônio avaliado em R$ 1,55 bilhão. Na época, ele foi listado como o 205º bilionário brasileiro.

Bezerra era integrante da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

