Imprudência na BR-163: Caminhão realiza ultrapassagem perigosa, quase causa acidente e capota mais à frente

Foto: Reprodução | A movimentação intensa de tráfego na BR-163 durante a safra exige atenção redobrada dos motoristas, mas, infelizmente, a imprudência ainda coloca vidas em risco. nesta sexta-feira 14 de fevereiro de 2025, um caminhão foi flagrado realizando uma tentativa de ultrapassagem perigosa na rodovia, desrespeitando as normas de trânsito e quase provocando um grave acidente na BR-163, para frente do distrito de Moraes de Almeida (PA).

Em vídeo enviado a reportagem do Folha do Progresso, o condutor tenta forçar a passagem entre outros veículos em um trecho de pista simples. Poucos quilômetros depois, o mesmo caminhão perdeu o controle e capotou, deixando uma carga espalhada pela via e causando transtornos no trânsito.

Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas o incidente reforça a necessidade de prudência ao volante, especialmente nesse período em que a BR-163 se torna um dos principais corredores logísticos do país devido ao escoamento da safra. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a desatenção podem transformar uma simples viagem em uma tragédia.

As autoridades alertam que, com o aumento do fluxo de tráfego, o respeito às leis de trânsito e a direção defensiva são fundamentais para evitar acidentes. Motoristas de veículos de passeio e caminhoneiros devem ter paciência e consciência, lembrando que o mais importante é chegar ao destino com segurança.

🚛⚠ Se for dirigir, dirija com responsabilidade. A vida vale mais que a pressa!

Texto/Fonte: Chellsen Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2025/11:50:23

