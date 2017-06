No dia 26/06/2017 houve a inauguração do Posto de Saúde do Setor Industrial, com a ilustre presenças do Prefeito Municipal Ubiraci Soares Silva, demais autoridades e população.

Fonte: novoprogresso.pa

