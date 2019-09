Incêndio atinge arredores de Usina de Belo Monte; suspeita-se de ação criminosa

Foto: Divulgação) – Um incêndio foi registrado, na tarde de quinta-feira (29), na área da Usina Hidrelétrica Belo Monte, mais especificamente no quilômetro 9 da via de acesso ao Canal de Derivação, entre os bota foras 32 e 33, no município de Vitória do Xingu, sudoeste paraense.

De acordo com informações com o consórcio Norte Energia, responsável pela UHE Belo Monte, as “Brigadas de Emergência da Norte Energia e Consórcio Construtor Belo Monte foram rapidamente deslocadas para atuar no combate aos focos de queimadas e o incêndio foi totalmente controlado e extinto na noite do mesmo dia”.

Ainda segundo a Norte Energia, “foram localizados galões de combustível no local da queimada, o que indica forte indício de incêndio provocado de forma criminosa”.

“A Norte Energia reforçou a segurança em todas as áreas e acessos da Usina e acionou as autoridades policiais, para que procedam às investigações das causas do incêndio o mais breve possível”, concluiu o consórcio na nota.

Autor: DOL

sexta-feira, 30/08/2019, 21:43 – Atualizado em 30/08/2019, 23:06 –

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...