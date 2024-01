Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de colchões em Castanhal; Vídeo

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham, com dificuldade, para conter as chamas que estão se alastrando rapidamente.

Uma fábrica de colchões está sendo consumida por um incêndio de grandes proporções, na noite desta quarta-feira (17), no bairro Titanlândia, próximo da BR-316, em Castanhal, nordeste paraense. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham, com dificuldade, para conter as chamas que estão se alastrando rapidamente. Em nota, nesta quinta-feira (18), por volta das 8h30, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o incêndio foi controlado. Equipes de quatro quartéis atuaram no local para combate às chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

Ainda não há detalhes sobre as causas das chamas. De acordo com informações do portal Correio do Norte, os bombeiros estariam solicitando apoio de outras equipes dos municípios próximos, como Santa Izabel, Capanema, Santa Maria e até Belém. Não há informações sobre feridos. Quatro cachorros que estavam no local foram salvos por funcionários da fábrica.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/08:30:38

