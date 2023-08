Diretora de escola é afastada após zelador beijar criança à força

Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) -(Foto:Reprodução/G1)

Caso aconteceu em Manaus na última terça-feira (08); zelador será indiciado pelo crime de estupro vulnerável –

A diretora da Escola Municipal Professora Ivone Maria, em Manaus, onde um zelador beijou um aluno de 11 anos, foi afastada do cargo. O caso aconteceu na terça-feira (08), e foi comunicado no mesmo dia pelo aluno. O zelador foi preso após a denúncia.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a conduta da instituição de ensino seria investigada por não ter notificado o crime ao Conselho Tutelar e nem para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

“Queremos esclarecer que a delegacia irá investigar a conduta da gestão da escola, que ao ouvir a denúncia da criança, não comunicou a família de imediato e muito menos acionou o Conselho Tutelar ou a delegacia. Se houver algum tipo de falha nesse atendimento, considerando que a escola tem obrigação de notificar imediatamente, quando recebe uma queixa de uma criança”, informou Joyce Coelho, delegada e titular da Depca.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) afirmou que na quarta-feira (09), a Comissão de Ética, Sindicância e o diretor do Departamento Geral dos Distritos (DEGD) decidiram afastar a diretora da escola.

Outras duas crianças denunciaram o zelador da escola, que será investigado e indiciado por estupro vulnerável, conforme afirmou a delegada Joyce Coelho.

