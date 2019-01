Incubadora de empresas da UFPA abre inscrições para processo seletivo

PIEBT/Universitec oferta oito vagas para empresas associadas e quatro para residentes.

Estão abertas, até o dia 16 de agosto, as inscrições para o processo seletivo do Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Federal do Pará (PIEBT), Agência de Inovação Tecnologia (Universitec). Este é o primeiro edital de 2017, que está oferecendo oito vagas para empresas associadas e quatro para residentes.

O objetivo do programa de incubação consiste no apoio gerencial e tecnológico para a criação e/ou desenvolvimento de empresas, que utilizam tecnologia como um dos seus principais insumos, com enfoque não exclusivo, porém preferencial, nas áreas de Produtos Naturais (alimentos, cosméticos, perfumaria e fitoterápicos), Biotecnologia, Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, Tecnologia Mineral, Design, Energia outras atividades da indústria de transformação.

O processo será dividido em duas etapas de caráter eliminatório. A primeira terá duas fases e consistirá na análise de documentos e qualificação de propostas. A segunda será a avaliação e a classificação das propostas apresentadas. O resultado definitivo será divulgado até o final do mês de outubro.

Estão aptas ao regulamento as pessoas físicas, ICT ou empresas, brasileiras ou estrangeiras regularizadas no território brasileiro, individualmente ou em grupo, que não estejam em processo falimentar ou falência decretada e que não possuam restrições creditícias, bancárias, cíveis ou criminais, que não tenham impedimentos legais e que apresentarem suas propostas voltadas à inovação tecnológica, por meio de um projeto de produto e/ou processo e/ou serviço intensivo em conhecimento.

As inscrições serão realizadas neste link. Para mais informações: piebt@ufpa.br | piebt.ufpa@gmail.com. (91) 3201-8022 | 8023 | 8137 | 99189-1920 (WhatsApp).

