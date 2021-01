Índia libera exportação de vacinas da Oxford para o Brasil

(Foto:Reprodução/Reuters) – As doses serão enviadas nesta sexta-feira (22)

O governo da Índia liberou a exportação comercial de vacinas da covid-19, desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca e foram fabricadas no Instituto Serum da Índia, o maior produtor de vacinas do mundo. As primeiras remessas de doses serão enviadas para o Brasil e Marrocos na sexta-feira (22).

O governo indiano havia suspenso a exportação de doses até iniciar a campanha de imunização dentro do país, o que ocorreu no último fim de semana. Logo depois, ele enviou vacinas para países vizinhos, como Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal.

O secretário de Relações Exteriores do País, Harsh Vardhan Shringla, afirmou que a distribuição comercial. De acordo com o compromisso do primeiro-ministro do País, Narendra Modi, a capacidade de produção indiana serviria à toda humanidade para combater a pandemia.

Por:Redação Integrada, com informações do Estadão

