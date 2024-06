Indígena foragido por estupro de vulnerável é preso em Sinop-MT

Foto por: Reprodução | Um indígena, que estava com mandado de prisão decretado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável em São Félix do Araguaia, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (27.06), em Sinop.

O suspeito de 30 anos de idade estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara Criminal de São Félix do Araguaia.

A prisão do foragido foi realizada em ação conjunta das equipes da Delegacia Regional de Vila Rica, Delegacia de São Félix do Araguaia e Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop.

Após troca de informações entre as equipes, de que o procurado teria fugido para Sinop e estaria na Casa de Saúde Indígena, na zona rural do município, os policiais da Delegacia da Mulher foram até o local, onde o localizaram e deram cumprimento ao mandado de prisão.

Interrogado pelo delegado Ugo Mendonça Reck, o suspeito negou ter fugido de São Félix do Araguaia e alegou que estava em Sinop apenas acompanhando o tratamento de saúde de um familiar. “Ele negou o crime, disse que não sabe porque estava sendo preso”, explicou o delegado.

O caso é investigado pelo delegado de São Félix do Araguaia, Ivan Albuquerque Soares, que indiciou o investigado e pediu apoio a Polícia Civil de Sinop para o cumprimento da ordem judicial.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

