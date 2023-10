Amazônia tem 6º mês seguido de queda no desmatamento; PA continua sendo estado que mais devastou, aponta Imazon

Foto aérea mostra uma área desmatada durante uma operação de combate ao desmatamento perto de Uruara, Estado do Pará, em 21 de janeiro de 2023. — Foto: Reprodução/Reuters

Estado é responsável por 30% de toda a área devastada na região nos nove meses de 2023. Pesquisadores apontam avanço do desmatamento na metade norte do estado, além da fragilidade nas áreas de conservação e assentamentos.

A Amazônia registra o sexto mês consecutivo de redução de desmatamento. O Pará se manteve como o estado da região que mais desmatou, sendo responsável por quase 30% da floresta derrubada nos últimos nove meses. O estado no entanto teve a segunda maior redução no desmate.

Os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgados nesta sexta-feira (20), apontam que o acumulado dos primeiros nove meses de 2023 fechou com área de floresta derrubada quase três vezes menor do que no mesmo período do ano anterior.

Em 2022, foram 9.069 km² de destruição. Já este ano foram 3.516 km². O Imazon indica que esta foi a menor destruição entre janeiro e setembro dos últimos cinco anos, desde 2018.

As florestas devastadas nos três primeiros trimestres de 2023 chegaram a quase 1.300 campos de futebol por dia, estando acima do registrado em alguns anos anteriores a 2017.

Segundo o Imazon, há 10 anos, em 2013, o acumulado de janeiro a setembro foi de 1.008 km², mais de três vezes menor do que o registrado neste ano – o que equivale a 370 campos de futebol por dia de derrubadas.

O pesquisador do Imazon Carlos Souza Jr afirma que “a série histórica do desmatamento mostra que a queda é expressiva, mas que ainda precisa ser maior para conseguirmos controlar a perda de floresta na Amazônia”.

“Estamos vendo o quanto a seca está afetando as populações do Amazonas agora e o quão importante é manter o ambiente e o clima equilibrados”.

Apenas no último mês de setembro, a Amazônia perdeu 546 km² de floresta, obtendo redução de 52% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o desmatamento somou 1.126 km².

No entanto, 2023 registrou o 5º maior desmatamento em setembro dos últimos 15 anos, desde 2008.

Pará lidera desmatamento

Entre os estados que conseguiram reduzir o desmatamento na Amazônia, o Pará teve a segunda maior redução. No entanto, se manteve como o que mais devastou na Amazônia nos nove meses de 2023. Foram 1.000 km², representando 29% de toda a área devastada na região, conforme aponta o Imazon.

Nos primeiros três trimestres de 2022, foram destruídos 3.161 km², 68% a menos do que neste ano.

O estado possui:

7 dos dez municípios mais críticos para o desmatamento;

8 das dez assentamentos desmatados; o topo do ranking é um assentamento no Pará;

a unidade de conservação mais desmatada é no Pará: TI Apyterewa (PA)

O maior desmatamento registrado no Pará foi em setembro – 257 km² – principalmente na metade norte do estado. Municípios da região do Baixo Amazonas, como Almeirim e Prainha, apareceram pela primeira vez no ano no ranking dos 10 que mais destruíram a floresta amazônica.

Larissa Amorim, pesquisadora do Imazon, explica que “o paraense já é uma área de desmatamento consolidado, então estamos vendo a destruição subir em direção às florestas mais ao norte”.

Outro problema que persiste no Pará é o avanço da derrubada dentro de áreas protegidas.

Em setembro, das 20 unidades de conservação e terras indígenas mais desmatadas da Amazônia, nove ficam no estado.

A destruição também tem avançado nos assentamentos paraenses, segundo os dados. Dos 10 mais devastados em setembro, oito ficam no Pará.

Veja alguns dados do estudo do Imazon:

Municípios críticos para o desmatamento na Amazônia:

Colniza (MT)

Portel (PA)

Moju (PA)

São Félix do Xingu (PA)

Almeirim (PA)

Senador José Porfírio (PA)

Uruará (PA)

Prainha (PA)

Boca do Acre (AM)

Feijó (AC)

Assentamentos com maiores índices de desmatamento:

PA Cidapar 1ª Parte (PA)

PA Corta Corda (PA)

PA Rio Juma (AM)

PDS Serra Azul (PA)

PDS Itatá (PA)

PDS Renascer II (PA)

PAE Antimary (AM)

PA Moju I e II (PA)

PDS Ademir Fredericce (PA)

PA Tuere (PA)

Unidades de conservação mais desmatadas

TI Apyterewa (PA)

TI Cachoeira Seca (PA)

TI Yanomami (AM/RR)

TI Waimiri Atroari (AM/RR)

TI Igarapé Lage (RO)

TI Trincheira/Bacajá (PA)

TI Karipuna (RO)

TI Sete de Setembro (RO/MT)

TI Andirá-Marau (AM/PA)

TI Waiápi (AP)

Proporção de desmatamento e degradação por estado (km²) em setembro de 2023:

Pará – 47%

Mato Grosso – 14%

Amazonas – 13%

Acre – 10%

Rondônia – 5%

Maranhão – 4%

Roraima – 4%

Amapá – 2%

Tocantins – 1%

