Influencer de Novo Progresso é presa em Cuiabá (MT) acusada de lavar dinheiro de organização criminosa

A influencer “Cris Reinheimer” de vida luxuosa no Instagram, ex-moradora de Novo Progresso, de 25 anos, com mais de 24 mil seguidores, foi presa na cidade de Cuiabá (MT), nesta quarta-feira, 21 de dezembro, na quarta fase da operação “Carga Pesada”.

Cris Reinheimer, é apontada nas investigações como tesoureira da associação criminosa que desviava cargas de grãos em Miritituba. Ainda conforme a investigação, o grupo é chefiado pela influencer e o marido, suspeitos de terem desviado mais de R$ 10 milhões. Cris Reinheimer, foi presa em um condomínio de luxo na capital Matogrossense, o marido já havia sido preso na operação anterior. “Após a prisão do esposo e outros integrantes, Cris Reinheimer, assumiu a movimentação financeira, fazendo transações financeiras para o grupo”.

Em sua página no instagram a influencer de 25 anos, com endereço -mora em Novo Progresso- ostenta um estilo de vida rico, com mais de 24 mil seguidores.

Mais Prisões

Na quarta fase da operação Carga Pesada, nesta quarta-feira, 21 de dezembro, policiais da polícia civil em Itaituba, Novo Progresso e Castelo de Sonhos saíram para efetuar 8 prisões preventivas, 4 prisões temporárias, 7 buscas e apreensões e sequestros e bloqueio de bens, que chegam ao valor de R$ 10 milhões. Segundo a PC, os mandados foram expedidos pelo juízo da Vara Criminal de Itaituba. Ao menos quatro veículos de luxo foram apreendidos.

Os nomes dos investigados estão sob sigilo da justiça, o Jornal Folha do Progresso apurou e teve a confirmação que em Novo Progresso foi preso o empresário de comércio de grãos, Edivam da Silva. Edivam tem empresa em prendimento locado de terceiros de comércio de grãos em uma comunidade próximo da cidade de Novo Progresso.

Funcionário Publico

Conforme divulgou o Portal Giro, na cidade de Itaituba foi preso Jardan dos Santos Alves, que ocupa cargo na Prefeitura. Conforme consta no Portal da Transparência, do município de Itaituba, Jardan ocupa o cargo de assessor especial.

Audiência de Custódia

Os presos na ‘Operação Carga Pesada’, em Itaituba (PA), na companhia dos advogados de defesa, participaram de audiência de custódia no Fórum do município, na tarde desta quarta-feira (21). A reportagem do Jornal Folha do Progresso ainda não tem a decisão da justiça de soltura.

Os presos são suspeitos de participar de uma organização criminosa especializada no desvio de grãos e fertilizantes de empresas.

Espaço esta disponível para a defesa dos acusados.

