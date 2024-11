Santos quer Neymar, Gabigol e Ganso para liderar super time

Ganso, Gabigol e Neymar estiveram juntos em dezembro de 2018, durante um show do cantor Thiaguinho na Baixada Santista. | Foto: Reprodução/Instagram

Clube paulista, que acaba de conquistar o acesso à Série A, aposta em estratégia ousada para “repatriar” craques formados na Vila Belmiro e fortalecer marca internacionalmente.

As águas de janeiro podem trazer à Vila Belmiro ventos de mudança e nostalgia. O Santos, que celebra o título da Série B, já mira um 2025 ambicioso, com planos de formar um elenco estrelado para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma estratégia que mistura ousadia e criatividade financeira, o Peixe trabalha para repatriar Neymar, Gabigol e Ganso, nomes que marcaram sua história e prometem elevar o patamar do clube no cenário nacional e internacional.

O principal alvo é Neymar. A possibilidade de retorno do craque ganhou força com a previsão de reavaliação física do jogador em janeiro pelo Al-Hilal, clube com o qual ele tem contrato até junho de 2025. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o acordo com o clube saudita para a rescisão amigável estaria selado, e o presidente do Sanros, Marcelo Teixeira, já prepara um modelo financeiro que envolve bônus e participação em receitas comerciais para viabilizar o negócio.

A relação próxima com Neymar pai tem sido fundamental nesse processo. Além de atuar como mediador, ele articula parcerias e investimentos que poderiam sustentar o retorno do camisa 10 à Vila Belmiro.

Mas o Santos não para por aí. Gabigol, que não permanecerá no Flamengo, é outro nome forte na mira do clube, embora o Cruzeiro também esteja interessado no atacante. Além disso, o clube estuda o retorno de Paulo Henrique Ganso, atual destaque do Fluminense, e de Danilo, lateral da Juventus, que já manifestou interesse em voltar ao Brasil caso Neymar retorne ao Peixe. Outro possível reforço é Léo Baptistão, que quase fechou com o Santos na última janela de transferências.

VISIBILIDADE NO MERCADO GLOBAL

Com essas contratações, a diretoria do Santos espera não apenas fortalecer a equipe dentro de campo, mas também ampliar a visibilidade da marca no mercado global. A chegada de estrelas como Neymar e Gabigol pode atrair novos patrocinadores e investidores, consolidando o clube como uma potência esportiva e comercial.

Neste domingo (17), o Peixe encara o CRB na Vila Belmiro, às 16h, em clima de festa para receber a taça de campeão da Série B. Porém, os olhos da torcida já estão voltados para o futuro e os grandes planos que prometem reacender a magia dos Meninos da Vila.

Fonte: Lance! Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:14:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

