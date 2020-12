Polícia Militar é morto dentro de balsa no Acará , nordeste do PA

O Centro Integrado de Assistência Social da polícia está prestando apoio aos familiares do policial morto. – (Foto:Reprodução)

Um policial militar foi morto nesta quinta-feira (10) na cidade de acará, no nordeste do Pará. A vítima era do 31º batalhão e estava de folga. De acordo com a PM, ele foi baleado por volta das 21h da enquanto estava em uma balsa que faz travessia para a cidade de concórdia do Pará.

De acordo com testemunhas, dois homens teriam disparado contra a vítima, mas nada do militar foi levado. Ainda de acordo com a PM, o Centro Integrado de Assistência Social da polícia está prestando apoio aos familiares do policial morto.

Por G1 Pa — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...