Incêndio em edifício residencial no Kuwait deixa ao menos 35 mortos

Proprietário do edifício foi detido como parte de uma investigação sobre as causas do incêndio (Foto: Reprodução / Vídeo / Redes sociais / Via Notícias ao Minuto)

Segundo o Ministério do Interior, muitos trabalhadores estrangeiros moram no local; outras 45 pessoas ficaram feridas.

Mais de 35 pessoas morreram no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, informou o Ministério do Interior.

A tragédia aconteceu no bairro periférico de Mangaf, zona sul da capital, e 43 pessoas ficaram feridas, segundo um comunicado do Ministério da Saúde. O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos, informaram testemunhas, e se propagou rapidamente aos andares superiores.

Apenas três corpos foram identificados, informou o general Eid al Owaihan, diretor da polícia científica no Ministério do Interior do Kuwait. “Recebemos um primeiro alerta sobre o incêndio às 6h00 (0H00 de Brasília). Muitos feridos foram levados ao hospital e mais de 35 pessoas morreram no edifício”, declarou o general Owaihan.

As vítimas morreram asfixiadas pela fumaça. As causas do incêndio ainda não foram determinadas, afirmou o serviço de Proteção Civil.

O proprietário do edifício foi detido como parte de uma investigação por possível negligência, afirmou o ministro do Interior, xeque Fahd al Yusef, ao visitar o local.

