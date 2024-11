Youtuber morre após ser picado por cobra mamba-verde

A espécie é uma das mais venenosas do mundo; Segundo o jornal britânico The Telegraph, o ambientalista foi picado em casa | Foto: Reprodução / Youtuber

Graham Dinkelman, conhecido como Dingo, morreu após ser picado por uma mamba-verde, espécie de cobra considerada uma das mais venenosas do mundo.

Graham “Dingo” Dinkelman, youtuber e ambientalista conhecido mundialmente por seu trabalho com a preservação da vida silvestre na África do Sul, compartilhava suas experiências com animais em suas redes sociais. No Instagram, ele acumulava mais de 645 mil seguidores.

Em seu canal no YouTube, Dingo mostrava a manipulação de cobras venenosas e experimentos com diversas espécies, promovendo a conscientização sobre a fauna africana. O youtuber era especializado em répteis.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Dingo morreu depois de um mês em coma após ser picado por uma mamba-verde, uma das cobras mais venenosas do mundo. A família do youtuber informou sobre a morte por meio das redes sociais dele.

O ambientalista teria sido picado em sua casa, pela espécie peçonhenta nativa da África. O animal é conhecido pelo nome científico Dendroaspis angusticeps e pode atingir até dois metros de comprimento.

É considerada extremamente perigosa devido a rapidez com que o seu veneno provoca danos. A serpente se alimenta de aves, ovos de aves e pequenos mamíferos. O veneno dessa espécie possui efeito neurotóxico, fazendo o sistema nervoso da presa entrar em colapso.

Após o incidente, Dingo foi levado imediatamente ao hospital com forte reação alérgica ao veneno. Por conta do choque anafilático, o youtuber permaneceu em coma induzido por um mês, mas não resistiu e morreu no último sábado (26). Graham deixa três filhos, sendo duas meninas e um menino.

Fonte: SBT News

