Informe Ufopa: Universidade divulga resultados dos Processos Seletivos Especiais Indígenas e Quilombolas

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio da Comissão Permanente de Processos Seletivos, divulgou na quarta-feira, 1º de setembro, os resultados finais com os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) e no Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) de 2021.

De acordo com os editais de habilitação dos processos seletivos especiais, os candidatos devem enviar documentação no período de 3 a 10 de setembro de 2021, de forma on-line, pelo e-mail habilitacao@ufopa.edu.br

O candidato deverá informar, no assunto do e-mail, o processo seletivo do qual está participando e seu nome completo, e, no corpo do e-mail, o curso para o qual fez o processo, além de anexar todos os documentos obrigatórios, em formato PDF. Caso o candidato opte pela entrega presencial dos documentos, haverá atendimento em um único dia, de acordo com calendário de atendimento estabelecido por unidades acadêmicas e campi. É importante ficar atento às datas do cronograma, lista dos documentos necessários e demais orientações nos respectivos editais de habilitação na página da Proen.

PSE Indígena 2021: http://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/indigena/pse-indigena-2021/

PSE Quilombola 2021: http://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/quilombola/pse-quilombola-2021/

Recursos referentes ao processo de habilitação devem ser apresentados nos dias 15 e 16 de setembro, caso necessários. O resultado final com a avaliação dos documentos está previsto para o dia 17 de setembro de 2021. As aulas do semestre letivo 2021/1 começarão no dia 5 de outubro.

Ufopa divulga segunda chamada do Processo Seletivo Forma Pará

Divulgada nesta quinta-feira, 2 de setembro, a segunda convocação dos candidatos classificados no processo seletivo da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) com o Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará). O edital orienta para entrega de documentos necessários para habilitação ao vínculo institucional. A entrega dos documentos ocorrerá nos dias 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2021, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, nos respectivos polos dos cursos ofertados no processo seletivo.

Polo Ruropólis: Av. Presidente Vargas, nº 848, bairro Centro, prédio da Secretária de Educação Municipal de Ruropolis /PA. Telefone: (93) 99184-7544

Av. Presidente Vargas, nº 848, bairro Centro, prédio da Secretária de Educação Municipal de Ruropolis /PA. Telefone: (93) 99184-7544 Polo Novo Progresso: Trav. Belém, nº 768, bairro Jardim Europa, prédio da Secretária Municipal de Educação de Novo Progresso/PA. Telefone: (93) 98104-4008

Relação dos candidatos convocados, orientações sobre a documentação necessária e outros aspectos relativos ao processo seletivo estão detalhadas no edital.

Confira: Edital Nº 04/2021 – Formapará/Ufopa

Acompanhamento do processo na página da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen): http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/formapara/

Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional em Alenquer tem inscrição prorrogada

O Campus da Ufopa em Alenquer prorrogou até 14 de setembro o prazo das inscrições do curso de especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. O prazo se encerraria na segunda-feira, 30 de agosto. No total, estão sendo ofertadas 30 vagas distribuídas em duas linhas de pesquisa: Gestão Pública, Orçamento e Gasto Público; e Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. O curso terá duração de 18 meses, com início em outubro de 2021, e será coordenado pelo professor Igo Leite, docente do Campus Alenquer. Podem se inscrever candidatos portadores de qualquer título de graduação.

As inscrições podem ser feitas via Correios, com postagem por Sedex até às 18h do último dia do prazo, ou por agendamento via e-mail (secacad.alenquer@ufopa.edu.br ) para entrega de documentação na Secretaria Acadêmica do Campus Alenquer, localizada na Rua Beatriz do Vale, s/n, Bairro Independência. A Secretaria Acadêmica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Para esclarecer dúvidas e solicitar mais informações, entrar em contato através dos e-mails secacad.alenquer@ufopa.edu.br , francisco.soares@ufopa.edu.br ou alenquer@ufopa.edu.br .

Acesse AQUI para obter todas as informações do curso e fazer a inscrição.



Prorrogadas medidas de prevenção à Covid-19 até 30 de setembro de 2021

A Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) prorrogou, até 30 de setembro de 2021, a vigência da Instrução Normativa nº 13, que trata das medidas de prevenção à Covid-19 necessárias ao retorno gradual semipresencial das atividades administrativas e acadêmicas. A determinação consta da Instrução Normativa nº 24, publicada no dia 31 de agosto.

De acordo com a Instrução Normativa nº 24, as unidades acadêmicas e administrativas da Ufopa devem elaborar os seus respectivos Planos de Retomada, que levarão em conta o espaço físico da unidade e sua capacidade de acomodar servidores e usuários, a organização das rotinas de trabalho, conforme os protocolos de segurança definidos no Plano de Biossegurança da Ufopa, além de fazer o levantamento de servidores que se enquadrem em grupo de risco e dos servidores vacinados e não vacinados.

Confira a documentação:

Instrução Normativa nº 24 – Prorroga a vigência, até 30 de setembro de 2021, da Instrução Normativa nº 13

Instrução Normativa nº 13 – Medidas de funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas da Ufopa necessárias à construção do Plano de Retomada das Atividades Presenciais da Universidade

Documentos e orientações sobre a Covid-19 no âmbito da Ufopa

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus/

