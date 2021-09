Mulher presa acusada de pagar R$ 1 mil para matar Zé Nilton já tinha feito até macumba para dar fim no concorrente, diz internauta.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dois homens chegaram numa motocicleta e em deles efetuou dois disparos, na cabeça, com uma pistola “PT TAURUS 380”. Câmera de segurança filmou a execução. No entanto eles acabaram sendo capturados por policiais militares.

Ainda nas redes sociais, uma moradora próxima da acusada, disse que a mesma já havia a pouco tempo feito uma macumba para derrubar o comerciante, queria mata-lo. A internauta conseguiu registrar com o celular a imagem jogada no telhado da vítima. “Está mulher não presta, olha o que ela já fez para derrubar o Ze Nilton, fez feitiço, amarração, magia negra, macumba, bruxaria ela disse que ele iria morrer”. Não deu certo a bruxaria , ai mandou matar o homem,divulgou.

A conversa que chegou ser divulgada nas redes sociais, que Juliana ao ser presa disse aos policiais que ela teria se desentendido com uma vizinha e com a vítima porque ele teria aberto uma loja ao lado da dela. Por conta disso, contratou um pistoleiro para realizar o crime.

Após a prisão dos dois suspeitos de assassinarem em via pública o empresário Valdecir Inácio Felizeno (Ze Nilton e/ou Ceará), a policia chegou até a pessoa que mandou mata-lo. Trata-se de Senhora Juliana Batista Pollimeier, comerciante na mesma rua XV de Novembro no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

