PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Oriximiná

O homem foi preso em flagrante e conduzido junto com o armamento apreendido para a delegacia de Oriximiná onde a vítima e as testemunhas prestaram depoimento e abriram um boletim de ocorrência.

Ao chegarem no local os policiais encontraram o suspeito já imobilizado por populares e ao realizarem a revista no imóvel onde ele morava encontraram quatro armas de fogo de fabricação caseira.

A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de terça-feira (31), no município de Oriximiná, Região do Baixo Amazonas.

