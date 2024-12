Inscrições abertas para mestrado em Administração Pública no Pará

Foto: Reprodução | Profiap recebe inscrições até 23 de fevereiro de 2025.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas, até 23 de fevereiro de 2025, para o Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap). Estão sendo ofertadas oito vagas no âmbito da Ufopa, sendo distribuídas para servidores de universidade associada, servidores de instituição federal de ensino não associada e ampla concorrência. O início das aulas está previsto para abril de 2025.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração Pública, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tem o objetivo de capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa nas organizações públicas, contribuindo para aumentar a produtividade e a efetividade dessas organizações e disponibilizando instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de referência para a melhoria da gestão pública.

O Profiap é destinado a candidatos que tenham realizado o Teste Anpad, desenvolvido e aplicado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Anpad). Serão aceitos os resultados das edições do Teste Anpad de 2023 (fevereiro, junho, agosto, setembro, outubro e novembro), 2024 (janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, setembro e novembro) e 2025 (fevereiro).

Confira:

Fonte: Ascom/Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/16:41:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...