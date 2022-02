Inscrições para o concurso da SEFA terminam nesta quinta-feira(10)

Créditos: Imagem ilustrativa) – As inscrições para o concurso público C-213 da Secretaria da Fazenda (Sefa) terminam nesta quinta-feira (10). O certame prevê o preenchimento de vagas para o nível superior.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da empresa organizadora, bem como, acompanhar o cronograma do processo, www.portalfadesp.org.br .

A execução do certame implementa a estratégia de consolidação do serviço público, além de gerar mais oportunidades e desenvolvimento ao Estado.

“O avanço no andamento do certame da Sefa representa o nosso compromisso com as melhorias no Estado, pois trabalhamos para que, de forma transparente e segura , novos servidores ingressem na gestão fazendária por meio de concurso”, ressaltou a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Os candidatos selecionados no certame receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização.

O titular da Sefa, René Sousa Júnior, destaca que “os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e de fiscal de receitas estaduais têm grande importância para o Estado pois atuam no monitoramento e captação das receitas oriundas de tributos. E, basicamente, é a receita tributária que permite ao Estado ter condições de oferecer serviços e investimentos públicos que atendam a população”.

O concurso é necessário, explicou o titular da Sefa para recompor o quadro: “A Secretaria de Estado da Fazenda está repondo vagas existentes, em função de aposentadoria de servidores, recompondo o quadro de auditores e fiscais. Com o concurso será possível agregar, ao quadro dos servidores fazendários, pessoas com conhecimento, comprometimento e expertise, para atuar nas áreas de fiscalização, tributação e arrecadação, e com isso vamos fortalecer, ainda mais, a gestão fiscal, e desta forma cumprir a missão do Fisco Estadual, que é melhorar as condições de vida da população paraense, garantindo os recursos necessários às obras estaduais”, concluiu.

Provas

As provas ocorrerão nos dias 20 e 27 de março de 2022 de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Vagas

Serão ofertadas 10 vagas imediatas para o cargo de fiscal de receitas estaduais, mais 40 para cadastro reserva e 38 para auditor de receitas estaduais , mais 112 para cadastro reserva.

Jornal Folha do Progresso em 10/02/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...