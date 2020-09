Partidos marcam datas das convenções que oficializarão candidatos a prefeito, vice e vereadores em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Está aberta a temporada de convenções partidárias para as eleições municipais de 2020. De acordo com o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia da Covid-19, o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro.

Pela primeira vez na história, por causa da pandemia do novo coronavírus, os partidos poderão optar por realizar as convenções virtualmente. Considerada uma das etapas principais do processo eleitoral, além de escolher os candidatos que disputarão o pleito, nessa reunião, os partidos também decidem se vão participar da eleição majoritária (prefeitos e vice-prefeitos), proporcional (vereadores) ou ambas e sorteiam os números com os quais os candidatos irão concorrer.

Para atender às recomendações médicas e sanitárias, além da convenção virtual, será possível digitar a ata, registrar lista de presença, fazer cadastro dos candidatos e encaminhar tudo pela internet para a Justiça Eleitoral.

A entrega da documentação pela internet expira às 8h do dia 26 de setembro. Após esse horário, a entrega terá que ser presencial e agendada, exigindo deslocamento ao cartório e os devidos cuidados sanitários. O agendamento para atendimento presencial será feito pelos meios informados por cada TRE e cartórios eleitorais, e estará disponível das 8h30 às 19h. O atendimento será marcado conforme a ordem de chegada dos pedidos – o interessado não poderá escolher o horário.

Convenções em Novo Progresso

Na cidade de Novo Progresso a maioria dos partidos já tem as datas para realizar as convenções conforme prazo estabelecido, visando ganhar tempo para as composições partidárias e definir coligações, bem como composição de chapas majoritárias.

O Primeiro partido a realizar em Novo Progresso foi o MDB, a convenção foi realizada na Câmara Municipal na noite dessa quarta-feira(9), e ficou definido o nome Gelson DilL para Prefeito, o nome do vice para compor a chapa ainda não foi oficializado.

Quinta-feira (10)

Nesta quinta-feira 10 de Setembro os PSB realiza convenção na rua das Acácias no Bairro Jardim Planalto, PSD na Câmara Municipal o DEM ( Democratas ) tem o centro de eventos SCREMIM marcado como local com início às 19 horas.

Sexta-feira(11)

O PL que tem o atual prefeito Macarrão como pré candidato a reeleição, marcou para sexta-feira(11) com início às 19 horas no Centro de Eventos Scremim, com deliberação para escolha de candidatos prefeito e vereadores.

PROS, anunciou Nego do Bento vice do Macarrão (PL), marcou as 14 horas na sede do partido na Avenida Dr. Isaias Antunes.

Patriota, realiza na noite desta sexta-feira (11), às 19 horas na Câmara Municipal.

Sábado (12)

PSDB que anunciou Dr Fidêncio como pré candidato, realiza no dia 12 de Setembro as 19 horas no Centro de Eventos Scremim, com deliberação para escolha de candidatos prefeito e vereadores.

Republicanos divulgou Fábio Milhão pré candidato a prefeito e Claudia Kummer vice-prefeita, marcou dia 12 de Setembro na Câmara Municipal com inicio às 19h30mn , para definir candidatos a prefeito,vice e Vereadores.

Acompanhe a corrida eleitoral 2020 no Portal do Jornal Folha do Progresso.

