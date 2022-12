Instituições da cidade de Itaituba recebem o projeto “Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2”

Estruturas compostas de obras literárias e brinquedos foram doadas para organizações públicas no mês de novembro – (Fotos:Créditos/Divulgação: Jesuína da Silva campos)

Com um material lúdico, colorido, divertido e rico em educação, o Projeto “Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2” realizou, entre os dias 21 e 25 de novembro, a entrega de estruturas de brinquedoteca na E.M.E.I.E.F. “Engenheiro Francisco Barros”, Centro Infantil Criança Feliz, Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, Centro Municipal de Educação Infantil “Dr. Everaldo Martins” e E.M.E.I.E.F. “Presidente Castelo Branco”, em Itaituba, contemplando centenas de crianças. Esta é a segunda edição do Projeto, que já beneficiou mais de 7.200 crianças com doações de livros e brinquedos pelo Brasil.

As estruturas têm formato de cubo e cada brinquedoteca é composta de 30 exemplares de livros de literatura infantil, sendo cinco títulos em braile e 30 brinquedos educativos, que convidam as crianças a conhecerem novas histórias e a lidarem com seus mais variados sentimentos por meio de brincadeiras lúdicas que auxiliam no desenvolvimento social, pessoal e cultural das crianças, estimulando sua curiosidade e promovendo a evolução de sua autoconfiança, linguagem, pensamento e concentração.

“Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2” realizou ainda oficinas com duração de duas horas para crianças de 0 a 12 anos nos mesmos locais, estimulando o aprendizado por meio da diversão.

Todas as atividades são viabilizadas pela Lei de Incentivo à Cultura e realizadas pelo Ministério do Turismo, via Secretaria Especial de Cultura. O projeto é uma produção da Sancell Produções e Eventos Ltda EPP e contou com o patrocínio da Hidrovias do Brasil.

Para a Hidrovias do Brasil, o apoio ao projeto faz parte do Compromisso Sustentável da Companhia, que neste ano ampliou os investimentos sociais privados no Norte, beneficiando as comunidades do entorno das operações, inclusive em Itaituba.

“Neste ano, iniciamos seis projetos sociais na cidade de Itaituba e um deles é o Projeto Brinquedoteca, que tem o objetivo de incentivar a educação infantil e promover o desenvolvimento das crianças por meio da leitura e recreação. Essas entregas são fundamentais para começarmos a transformação em direção a um futuro cada vez melhor. Voltados para as comunidades prioritárias de Itaituba, o projeto foi elaborado a partir do diálogo com lideranças, moradores e instituições, que definiram os temas importantes para a população que vive no entorno das operações da companhia”, ressaltou o Gerente de Sustentabilidade da Hidrovias do Brasil, Daniel Ramos.

O Projeto “Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2” faz parte do Plano de Engajamento da Hidrovias do Brasil, que é voltado para as comunidades nos municípios de Barcarena e Itaituba. Com temas prioritários detectados a partir dos diagnósticos em cada região, os pilares de atuação social da Companhia focam em: Educação, Geração de Emprego e Renda e Desenvolvimento Local. Em 2022, a Hidrovias do Brasil iniciou a execução destas iniciativas cocriadas com as comunidades e em colaboração direta com os públicos beneficiados, contando com cerca de cem mil pessoas beneficiadas nas regiões onde a Companhia opera: Itaituba e Barcarena (PA), Santos (SP) e Assunção (Paraguai) e Montevidéu (Uruguai). Esse modelo de atuação contribui para o Desenvolvimento Local e Humano no entorno de nossas operações, e faz parte das nossas metas de Compromisso Sustentável, que tem como objetivo gerar impacto positivo e transformação integral das comunidades.

Sobre a Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com foco no transporte hidroviário na América do Sul e atua em quatro frentes logísticas diferentes. No Norte (Itaituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa logística para o transporte e escoamento de grãos originados principalmente no Mato Grosso e no Pará e destinados para exportação, a Companhia é líder na região, com capacidade de movimentar 7,2 milhões de toneladas por ano. Na Cabotagem, é realizado o transporte de minérios, principalmente bauxita, também originados no Pará e destinados para exportação. Já no Sul, a empresa opera na Hidrovia Paraguai-Paraná, com capacidade de movimentar quase 6 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como grãos originados no Paraguai e destinados para exportação, minério de ferro originados em Corumbá e destinados para abastecer a indústria Argentina e exportação, além de fertilizantes, celulose, entre outras. A Companhia também é arrendatária da área STS20 do Porto de Santos, destinada para recebimento, armazenamento e expedição de sal e fertilizantes, podendo chegar a uma capacidade de até 3,5 milhões de toneladas por ano.

A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 e em 2020 fez o seu IPO no Brasil, passando a ser listada no segmento do Novo Mercado da B3 – demonstrando o seu elevado padrão de governança corporativa. Mais informações: www.hbsa.com.br

Alinhada às metas do Compromisso Sustentável, a empresa de soluções logísticas adotou um novo modelo de atuação para viabilizar projetos sociais que contribuem efetivamente para o Desenvolvimento Local e Humano no entorno das operações.

Com o apoio na execução das iniciativas cocriadas com as comunidades e em colaboração direta com os públicos beneficiados, a companhia já beneficiou neste ano cerca de 100 mil pessoas, em três países: Brasil, Paraguai e Uruguai.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

E.M.E.I.E.F. “Engenheiro Francisco Barros”, Centro Infantil Criança Feliz, Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, Centro Municipal de Educação Infantil “Dr. Everaldo Martins” e E.M.E.I.E.F. “Presidente Castelo Branco”

