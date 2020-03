Instituto Hidrovias doa R$ 3,4 milhões em equipamentos hospitalares no combate à Covid-19 no Pará

(Foto: Divulgação ) – O valor será destinado à compra de 200 camas hospitalares para o novo Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba/PA

Itaituba, março de 2020 – O Instituto Hidrovias, organização de responsabilidade social criado pela Hidrovias do Brasil, realizou a doação de R? 3,4 milhões em equipamentos hospitalares para serem utilizados no enfrentamento à pandemia do novo coronavirus (Covid-19) no município de Itaituba, no Pará. O acordo foi firmado hoje entre a empresa e o Governo do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA).

A doação irá equipar o novo Hospital Regional do Tapajós com 200 leitos hospitalares, sendo 160 camas hospitalares elétrica Prioma 500, 38 camas hospitalares elétrica Prioma 600 e 2 camas elétricas 9000x com balança, todas acompanhadas de colchão.

Para o diretor presidente da Hidrovias do Brasil, Fabio Schettino[ , “apoiar as comunidades em que atuamos, como Itaituba, faz parte da nossa estratégia de responsabilidade social. É nosso papel investir na saúde dos moradores da região, especialmente em um momento tão delicado”.

Sobre o Hospital Regional do Tapajós

No oeste paraense, o Hospital Regional do Tapajós terá capacidade para atender cerca de 250 mil pacientes em 12.790 m², contemplando, além de Itaituba, os municípios de Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga, Aveiro e Rurópolis. A obra, que representa um investimento de quase R? 180 milhões, irá atender pacientes de alta complexidade, com UTI adulto, neonatal e pediátrica, além de serviços de mamografia, ressonância magnética, tomografia, raio X, ultrassonografia e consulta com especialistas pediátricos, obstetrícios e cirurgia médica.

O Instituto Hidrovias

Com a missão de contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, a Hidrovias do Brasil lançou em 2018 o Instituto Hidrovias. Com isso, a companhia exerce uma função não só de operadora de negócios nos corredores logísticos em que opera, mas também assume o compromisso de melhorar a formação dos jovens e apoiar projetos locais, beneficiando milhares de pessoas.

Sobre a Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com foco no transporte hidroviário em toda a América Latina. No Corredor Logístico Norte (Miritituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa logística integrada para o transporte e escoamento de grãos da região Centro-Oeste do Brasil, além da operação de cabotagem para transporte de minérios (bauxita). Para estas operações foram investidos cerca de R? 2,2 bilhões na região, que tem capacidade de movimentar até 6,5 milhões de toneladas anuais de grãos e 6 milhões de toneladas de bauxita. Já no Corredor Logístico Sul, a empresa opera por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná, onde movimenta mais de 6 milhões de toneladas de cargas diversas, como commodities agrícolas, minérios, fertilizantes, celulose, entre outras. A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 pelo fundo de infraestrutura do Pátria Investimentos, e conta ainda com participações de outros investidores relevantes, como AIMCO, Temasek, Blackstone, IFC e BNDESPar.

http://www.hbsa.com.br

