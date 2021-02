Inter bate o Bragantino com pênalti polêmico e mantém ‘folga’ na liderança do Brasileirão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Internacional chega à nova vitória consecutiva no Brasileirão, com 65 pontos, e mantém uma gordura de cinco pontos contra o vice-líder Atlético-MG. O Braga tem a sequência quebrada e dorme em 13º, com 44.

Aos dez minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Inter com o auxílio do VAR. Muita reclamação da equipe paulista, mas Edenílson não desperdiçou e deu a vitória para o Colorado.

Apesar do empate, o Braga controlou a primeira etapa, diferente do segundo tempo. Após o intervalo, o Inter mostrou outra postura e pressionou os visitantes.

O Colorado começou a partida a todo vapor e balançou a rede com três minutos de bola rolando. Após lateral na grande área, Patrick chutou e ele mesmo pegou o rebote do goleiro Cleiton para abrir o marcador.

As duas melhores campanhas do segundo turno se enfrentaram, há pouco.

