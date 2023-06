Inter perde nos pênaltis para América-MG e amarga nova eliminação na Copa do Brasil

Colorado foi eliminado mais uma vez no Beira-Rio

Colorado abriu 3 a 0, viu Coelho descontar e acabou sendo eliminado nas penalidades em lance pitoresco de De Pena

O Inter entregou ao seu torcedor uma montanha russa de emoções na noite desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Para piorar, o sentimento que prevaleceu foi de frustração, nos mais de 36 mil corações que ocuparam as arquibancadas. O Colorado abriu 3 a 0 de maneira fulminante, mas deixou o América-MG descontar e levar o duelo para as penalidades. Na marca penal, o meia De Pena teve sua cobrança anulada por dois toques e a equipe acabou eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil por 5 a 4.

O time de Mano Menezes sobrou na etapa inicial e foi amplamente superior ao Coelho, apesar da desvantagem de 2 a 0 no agregado. No primeiro tempo, os zagueiros Nico Hernández e Igor Gomes marcaram após cruzamentos do meia De Pena. De pênalti, Pedro Henrique encaminhou a vaga. No entanto, o gás acabou. Na reta final, o meia Juninho descontou de cabeça e levou o duelo para as penalidades.

Na marca fatal, o VAR foi o protagonista. Após sucesso dos batedores, o meia De Pena até colocou a bola na rede, mas escorregou e acabou fazendo dois toques na penalidade. O erro culminou na derrota que veio em chute perfeito do zagueiro Maidana.

Fulminante

O Inter entrou em campo no ritmo do apoio dos torcedores. Atrás por 2 a 0 no placar agregado, a equipe colorada entendeu que do outro lado de campo estava o vice-lanterna do Brasileirão e se portou como o Gigante que é dentro de um enérgico Beira-Rio.

Sem o suspenso Alan Patrick, o meia De Pena chamou o protagonismo. Em cruzamento perfeito, o uruguaio achou o colombiano Nico Hernández para empurrar ao fundo das redes e abrir o placar.

O América, que veio para não jogar, se defrontou com um time forte fisicamente e que levou a melhor em todas divididas. Aos 32, em outro cruzamento, foi a vez do lateral Igor Gomes estufar as redes do goleiro Pasinato.

A cada gol, a arquibancada pulsava mais e o Inter, enfim, estreava na temporada. O terceiro gol parecia questão de tempo e foi. O escolhido Lucca foi derrubado dentro da área e o árbitro precisou da ajuda do VAR para assinalar a penalidade de Alê. O ponta Pedro Henrique fez o 3 a 0 e o Inter foi aos vestiários classificado.

Recuo cobra preço

Mancini mudou tudo no América. Ex-Inter, o atacante Mikael foi um dos escolhidos. A postura dos visitantes alterou e o goleiro John foi exigido em lance de Maidana. A resposta colorada chegou em contra-ataque individual de Wanderson. O camisa 11 só parou no goleiro Pasinato depois de deixar a marcação para trás.

Mano renovou o fôlego do Inter aos 14 minutos. Jean Dias e Alemão entraram nos lugares de Lucca e Pedro Henrique. No primeiro lance das trocas, o quarto gol não saiu por um erro incrível. Alemão achou Jean Dias nas costas da defesa. O atacante rolou para Renê, dentro da pequena área, que isolou por cima sem goleiro.

Com a vaga no “bolso”, o Inter passou a esperar o Coelho dentro do seu campo. A equipe de Mano acabou recuando além da conta e levou o castigo, em cabeçada de Juninho, entrando entre os defensores. Vitão e Estevão foram os escolhidos para substituir Wanderson e Igor Gomes. O Colorado retomou o controle do jogo e passou a pressionar pela vaga já no tempo normal.

Mesmo buscando atacar, o Colorado não conseguiu assustar o goleiro Pasinato. O América, que se viu eliminado dentro do mata-mata, considerou a ida para penalidades um “lucro” e não buscou o ataque. O duelo se arrastou para os tiros da marca fatal.

Pênaltis

O Inter começou as cobranças com uma boa batida de Renê. Welligton Paulista igualou também em chute sem chances. As batidas foram seguindo. O vaiado Alemão foi salvo pelo VAR, que apontou a adiantada do goleiro Pasinato num chute fraco. Depois de uma cobrança ruim, na segunda chance converteu.

Para tristeza colorada, o VAR apareceu desta vez para ajudar o América. De Pena cobrou e a bola parou na rede. Porém, o vídeo apontou dois toques. O erro fez falta, já que o Coelho não errou seus pênaltis e se garantiu na próxima fase.

Copa do Brasil 2023 – Oitavas de final

Inter 3 (4)

John; Igor Gomes (Vitão), Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny (Matheus Dias), Pedro Henrique (Jean Dias), Carlos de Pena e Wanderson (Estevão); Lucca (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

América-MG 1 (5)

Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Alê (Martínez), Juninho e Lucas Kal (Varanda); Felipe Azevedo (Mastriani), Everaldo (Mikael) e Aloísio (Welligton Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Nico Hernández (20min/1°T) Igor Gomes (32min/1°T) Pedro Henrique (47min/1°T). Juninho (31min/2°T)

Cartões amarelos: John, Igor Gomes, Lucca e De Pena(Inter) Everaldo (América Mineiro)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Data e hora: 31/05, quarta-feira, às 21h30min

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público: 36.560 torcedores.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/05:59:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...