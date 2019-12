Intercâmbio: Brasil é um dos países que mais envia estudantes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um curso de idioma pode ser a solução para embarcar em um intercâmbio. O programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil pode te ajudar a encontrar um cursinho bem perto de você. Acesse o site do programa e confira as oportunidades.

De acordo com o Instituto de Educação Internacional, órgão também responsável pelo ranking, mais da metade dos estudantes estrangeiros que buscam cursos em universidades americanas se matriculam nas carreiras conhecidas com STEM, sigla que representa os cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

Ainda segundo a pesquisa, no ano letivo que terminou em meados de 2019, cerca de 1.095.299 estrangeiros estudavam nos Estados Unidos. O número representa 5,5% do total de universitários no país.

You May Also Like