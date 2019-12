Denise Dias exibe corpaço e fala sobre polêmicas por ser evangélica

Modelo é alvo de críticas e elogios nas redes sociais

Evangélica desde criança, a modelo e atriz Denise Dias já mostrou várias vezes que não tem problemas em exibir o corpo nas redes sociais. Com mais de 800 mil seguidores só no Instagram, a influenciadora – que foi escalada para fazer Jessyka Soraya na novela “Topíssima”, da RecordTV – disse que nunca sofreu preconceito por causa das fotos reveladoras que compartilha na web.

“Cada um deve se vestir como se sente bem e feliz. Eu me visto como me sinto bem. Sou uma mulher que tem autoestima boa e é feliz com o que vê no espelho. Não vejo nada demais em me vestir assim. Não estou ofendendo ninguém. Deus me julga pelo meu coração e não pelo que visto. O pecado está na mente das pessoas e não no que elas vestem. Nunca passei por nada de preconceito e ninguém me julgou. As pessoas veem quem a gente é pelas nossas atitudes”, disse, em entrevista à “Quem”.

Por mais que não esteja confirmada no Carnaval de 2020, Denise Dias não deixou o verão de lado e está fazendo jus a seu codinome de musa da marquinha. Com um corpão de dar inveja e uma bela forma física, a atriz ainda comentou sobre um de seus segredos para manter sua beleza: o leite dourado (ou golden milk). Os motivos que levaram Denise a não confirmar presença na folia mais amada pelos brasileiros foi o fato de nunca ter tempo para viajar e ficar com a mãe, além de não estar curtindo muito os enredos das escolas de samba.

