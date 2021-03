Internacional estreia no Gauchão com vitória diante do Juventude

O Internacional estreou nesta segunda-feira no Campeonato Gaúcho. Com o time formado por jogadores da base, o colorado recebeu no Beira-Rio a equipe do Juventude e venceu por 1 a 0.

Após a corrida pelo título no Brasileirão sem sucesso, o Inter deu folga para os jogadores principais e resolveu entrar no Gauchão com o time reserva, formado em sua maioria por jogadores da base.

Ainda assim, os meninos não sentiram a pressão e, mesmo contra um time em formação para disputar a Série A do Brasileiro, como o Juventude, a equipe colorada deu conta do recado ainda no primeiro tempo.

Guilherme Pato recebeu na ponta direita, ganhou do lateral adversário e invadiu a grande área para chutar cruzado e abrir o marcador para o Internacional – anotando seu primeiro gol no profissional.

O Inter foi para o vestiário com a vitória mínima no placar. No segundo tempo, o Juve cresceu e pressionou os donos da casa. O goleiro Daniel foi exigido e garantiu a vitória até o minuto final.

O Internacional volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, quando visita o Pelotas pela segunda rodada do estadual. Por sua vez, o Juventude recebe o São Luiz, às 21h30, também na quinta-feira.

Fonte:Gazeta Esportiva

