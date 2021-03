União de Rondonópolis contrata meia que estava disputando Brasileirão da Série C

O União Esporte Clube tem mais um novo reforço para a temporada 2021.

Trata-se do meia-atacante Alex Maranhão, de 35 anos, que defendeu o Paysandu, onde foi Campeão Paraense 2020 e disputou a Série C do Brasileirão. Ainda falta a inscrição do atleta do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

“O União é um time tradicional de Mato Grosso, e um dos motivos de eu ter vindo para cá é o fato de o União ter um time muito competitivo e um projeto ambicioso. Tenho certeza que faremos um ótimo campeonato”, avaliou o jogador.

Alex acumula passagens pelo Ceará, Icasa, Fortaleza, ambos do Ceará, além do Ituano-SP, Barueri-SP, Bahia-BA, Sampaio Corrêa-MA, Guarani-SP, Criciúma-SC e Ponte Preta-SP.

O próximo desafio do União de Rondonópolis é diante do Operário VG, sexta-feira, às 19h, Dito Souza. Na estreia do Estadual o Colorado empatou em jogo sem gols com o Luverdense, no Luthero Lopes.

