Caminhoneiros protestam contra novo aumento dos combustíveis

Reajuste foi anunciado pela Petrobras ontem e começa a valer a partir de hoje (Foto:MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Rodovias pelo Brasil tem indício de greve de caminhoneiros

Na manhã de ontem (1º) a Petrobras anunciou novo reajuste no preço do diesel e da gasolina. Hoje (2), caminhoneiros protestam na MG-424, em Vespasiano, e na BR-101, em Itaboraí , no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, eles estão no acostamento e não prejudicam o trânsito . Já no Rio de Janeiro os manifestantes estão obrigando os motoristas a parar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas para o local.

Caminhoneiros parando Manilha RJ pic.twitter.com/B1IbVWjMsr — sonia carneiro (@prasonia) March 2, 2021

Os caminhoneiros estão revoltados com a segunda alta em menos de três samanas no preço dos combustíveis. A partir desta terça-feira (2) a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, R$ 0,12 por litro, com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro. Já o diesel sofreu um aumento de 5%, ou seja R$ 0,13 por litro, com o reajuste, o preço para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,71 por litro.

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros não descarta a possibilidade de uma greve nacional. Na semana passada, os tanqueiros fizeram uma paralisação e os postos em toda Minas Gerais ficaram lotados .

