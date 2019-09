Interno é encontrado morto dentro de cela no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no Pará

Complexo Penintenciário de Santa Izabel — Foto: Reorodução/O Liberal

Vítima foi identificada como Antônio Chaves Nascimento e corpo apresentava indícios de asfixia mecânica.

Um detento foi encontrado morto dentro da cela no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana de Belém. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), a vítima foi identificada como Antônio Chaves Nascimento e o corpo apresentava indícios de asfixia mecânica.

Segundo a Susipe, agentes prisionais encontraram o interno morto na cela 6 da triagem A durante a ronda. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar os responsáveis pela morte do detento.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...