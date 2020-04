IPG abre seleção para contratar profissionais que atuarão no Hospital de Campanha de Santarém; veja como se inscrever

(Foto:Reprodução de Rede Social) – A Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará comunica a todos que a Organização Social Instituto Panamericano de Gestão (IPG), responsável pela gestão do Hospital de Campanha no município de Santarém, Estado do Pará, torna público o edital de seleção para serviços diversos .

Nesse sentido, os interessados no preenchimento das vagas de: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, Fisioterapeuta, Nutricionista, Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Portaria, Assistente Social, Psicólogo e Maqueiro, devem realizar seu cadastro e enviar currículo para o endereço: http://hcampdesantarem.org.br/.

O edital ficará aberto até às 23:59 desta segunda-feira (13). Também será disponibilizado cadastro reserva.

Edital disponível AQUI.

O treinamento ocorrerá após seleção, com início imediato.

Aviso O INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, CNPJ nº 14.707.792/0001-43, organização social qualificada pelo Estado do Pará por meio do Decreto Estadual nº 191/2019, informa aos fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores que as publicações, avisos e relacionamento comercial referente à execução do Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2020 se dará por meio de plataforma disponível no sítio eletrônico http://hcampdesantarem.org.br , e do Contrato de Gestão nº 004/SESPA/2020 se dará por meio de plataforma disponível no sítio eletrônico http://hcampdomarajo.org.br .

Fonte: Portal RB1, com inconformações da Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará

