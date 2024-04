Serpente foi flagrada atacando uma jararaca — Foto: Reprodução

A Drymarchon Corais é conhecida por devorar outras serpentes, além de ovos e pintinhos em galinheiros de fazendas. A cobra pode chegar a até 3 metros de comprimento.

Uma cobra de 2 metros, que é imune ao veneno de outras espécies, foi flagrada devorando outra serpente em Vera, a 486 km de Cuiabá. O vídeo foi divulgado pelo biólogo especialista em serpentes Henrique Abraão, nesta quinta-feira (11). A cobra é da espécie Drymarchon Corais, que significa “Senhor da Floresta”.

No vídeo, é possível ver a Drymarchon Corais atacando uma jararaca. Depois, ela se esconde no meio da floresta. (veja vídeo abaixo)

De acordo com o biólogo, ela é imune ao veneno de cobras e, por isso, consegue devorar outras serpentes. Esse tipo de animal é denominado como ofiófago. Porém, o biólogo explicou que ela não é peçonhenta, ou seja, não produz veneno para caça ou defesa.

“As pessoas da roça evitam matar, porque ela come jararaca, além de outras espécies. É bem grande e está em todos os biomas”, disse.

A Drymarchon Corais é conhecida popularmente como “papa-pinto”, por atacar ovos e pintinhos em galinheiros de fazendas, além de anfíbios, aves e mamíferos.

Segundo o especialista, essa espécie também é predadora da surucucu pico de jaca, a maior víbora das américas e uma das mais peçonhentas do Brasil.

A espécie

A serpente é considerada importante para o equilíbrio ambiental do bioma do Cerrado. A ‘papa-pinto’ é bastante comum em países da América Latina, principalmente na região entre a Guatemala e o Brasil podendo atingir até 3 metros de comprimento.

VÍDEO:

VÍDEO: cobra de 2 metros imune a veneno é flagrada devorando outra serpente no Mato Grosso.

Leia mais: https://t.co/dCrGFOib3f pic.twitter.com/g6dtv5O7bi — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 12, 2024

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2024/12:27:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...