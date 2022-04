iPhones ‘de ouro’ avaliados em R$ 500 mil são apreendidos no Paraná

Carga vinha do Paraguai e continha diversos smartphones da Apple | Foto: divulgação Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (31), uma carga de celulares contrabandeados em Foz do Iguaçu (PR). Segundo o portal local Tarobá News, a carga vinha do Paraguai e continha diversos aparelhos iPhone, da empresa Apple, dentre os quais havia modelos com acabamento em ouro. O valor estimado da apreensão é de 100 mil dólares — mais de R$ 474 mil na cotação atual.

A ação de rotina foi desenvolvida durante esta semana, em uma grande transportadora da cidade.

Caso os proprietários não comprovem por meio de notas fiscais a origem dos produtos, os cigarros serão destruídos e os itens ficarão no depósito da Receita até um leilão ou incorporada a órgãos públicos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/04/2022/08:27:34

