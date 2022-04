Eleições 2022: Governador do Pará troca secretários ou dirigentes de 12 órgãos do governo; veja

As exonerações e nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado(Foto:Reprodução)

Foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Estado, na noite desta sexta-feira (1º), os decretos assinados pelo governador Helder Barbalho com as mudanças em doze órgãos do governo do Estado, sendo onze do primeiro escalão. Haverá troca no comando de pelo menos nove secretarias.

Neste sábado (2), termina o prazo para desincompatibilização de ocupantes de alguns tipos de cargos públicos que pretendem concorrer nas eleições de outubro.

Veja as mudanças publicas no Diário Oficial

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica

*Sai Carlos Maneschy – secretário

*Edilza Fontes, que era secretária adjunta, assume a pasta

Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos

*Sai Zé Francisco – secretário

*Valbetanio Milhomem, que era secretário adjunto, assume a pasta

Diretoria Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito – CREDCIDADÃO

*Sai Tércio Nogueira – diretor-geral

*Entra Marcel Costa, que era diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito – CREDCIDADÃO

Secretaria Estratégica de Estado de Articulação da Cidadania

*Sai Raimundo José Pinheiro dos Santos Junior – secretário adjunto

* Entra Julio Jelves, que era Diretor Geral do Núcleo de Relações Institucionais

Casa Civil da Governadoria

* Sai Iran Lima – chefe da Casa Civil

Secretário Regional de Governo do Sudeste do Pará

*Sai João Chamon Neto – secretário

Secretária Regional de Governo do Baixo Amazonas

*Sai Henderson Pinto – secretário

Secretária de Estado de Administração Penitenciária

*Sai Jarbas Vasconcelos – secretário

*Entra Samuel Igaki

Secretaria de Estado de Cultura

*Sai Úrsula Vidal – secretária

*Entra Bruno Ferreira, que era secretário adjunto

Imprensa Oficial

*Sai Jorge Panzera – presidente

* Entra Aroldo Carneiro

Secretária Extraordinária de Estado de Produção

*Sai Giovanni Queiroz – secretário

*Entra João Carlos Ramos

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração

*Sai Hana Ghassan – Secretária

*Entra Ivaldo Ledo, que era secretário adjunto

Fonte:O Liberal

