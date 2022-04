Copa do Mundo 2022: veja como ficaram os grupos após sorteio da Fifa

(Foto:Reprodução) – Brasil está no Grupo G e estreia no dia 24 de novembro. Assim como em 2018, Suíça e Sérvia serão adversárias da Seleção, e Camarões completa a chave

A Fifa sorteou na tarde desta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo. O evento foi realizado em Doha, no Catar. O Brasil está no Grupo G do Mundial e vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Suíça e Camarões completam a chave da Seleção, que fugiu de Holanda e Alemanha. Os tetracampeões mundiais enfrentarão a Espanha.(As informações são do Redação do ge — Doha, Catar).

Veja os grupos:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Jogos da Seleção na fase de grupos:

Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira)

Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira)

Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira)

O capitão do Penta Cafu tira o Brasil no sorteio: Seleção pega Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo — Foto: Shaun Botterill/Getty Images

A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro, no estádio Al Bayt, com Catar x Equador. A fase de grupos vai até o dia 2 de dezembro, sempre com quatro jogos por dia. A final é no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, que tem capacidade para 80 mil pessoas.

A Fifa e o Comitê Organizador apostam na fácil mobilidade entre as estádios e esperam que os torcedores possam acompanhar mais de uma partida por dia. São apenas cinco sedes, e a maior distância entre duas arenas é de 55 quilômetros. Um metrô conecta os oito estádios da Copa.

Até por isso, a entidade ainda vai dividir as partidas entre os horários disponíveis e decidir qual estádio para cada jogo do dia na fase de grupos. A flexibilidade atende os donos dos direitos de transmissão e visa permitir um deslocamento mais fácil dos torcedores.

A maior distância entre os dois estádios da Copa do Mundo do Catar é de 55 quilômetros: organizadores esperam que torcedores possam assistir mais de um jogo por dia — Foto: Infoesporte/ge.globo

A TABELA DA COPA:

FASE DE GRUPOS

21/11 (segunda-feira)

7h Catar x Equador, Al Bayt Stadium

Senegal x Holanda

Inglaterra x Irã

Estados Unidos x País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

22/11 (terça-feira)

Argentina x Arábia Saudita

México x Polônia

França x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

Dinamarca x Tunísia

23/11 (quarta-feira)

Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha x Japão

Bélgica x Canadá

Marrocos x Croácia

24/11 (quinta-feira)

Brasil x Sérvia

Suíça x Camarões

Portugal x Gana

Uruguai x Coreia do Sul

25/11 (sexta-feira)

Inglaterra x Estados Unidos

País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Irã

Catar x Senegal

Holanda x Equador

26/11 (sábado)

França x Dinamarca

Tunísia x Peru ou Austrália ou Emirados Árabes

Argentina x México

Polônia x Arábia Saudita

27/11 (domingo)

Bélgica x Marrocos

Croácia x Canadá

Espanha x Alemanha

Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

28/11 (segunda-feira)

Portugal x Uruguai

Coreia do Sul x Gana

Brasil x Suíça

Camarões x Sérvia

29/11 (terça-feira)

Holanda x Catar

Equador x Senegal

País de Gales ou Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

Irã x Estados Unidos

30/11 (quarta-feira)

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

Tunísia x França

Peru ou Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

1º/12 (quinta-feira)

Japão x Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

2/12 (sexta-feira)

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

OITAVAS DE FINAL

3/12 (sábado)

12h 1A x 2B, Khalifaa Stadium (V49)

16h 1C x 2D, Al Rayyan Stadium (V50)

4/12 (domingo)

12h 1D x 2C, Al Thumama Stadium (V52)

16h 1B x 2A, Al Bayt Stadium (V51)

5/12 (segunda-feira)

12h 1E x 2F, Al Janoub Stadium (V53)

16h 1G x 2H Ras Abu Aboud Stadium(V54)

6/12 (terça-feira)

12h 1F x 2E Education City Stadium (V55)

16h 1H x 2G Lusail Stadium (V56)

QUARTAS DE FINAL

09/12 (sábado)

12h V53 x V54, Education City Stadium (V58)

16h V49 x V50, Lusail Stadium (V57)

10/12 (domingo)

12h V55 x V56, Al Thumama Stadium (V60)

16h V51 x V52, Al Bayt Stadium (V59)

SEMIFINAL

13/12 (terça-feira)

16h V57 x V58, Lusail Stadium

14/12 (quarta-feira)

16h V59 x V60, Al Bayt Stadium

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR

17/12 (sábado)

12h Khalifa Stadium

FINAL

18/12 (domingo)

12h Lusail Stadium

As datas da Copa do Mundo de 2022, por fase:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Os horários dos jogos na Copa do Mundo*:

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h

Oitavas e quartas: 12h e 16h

Semifinal: 16h

Decisão do 3º lugar e final: 12h

